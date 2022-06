Che sarà, di Adrien Rabiot? La Juve, mentre allestisce la nuova squadra, getta un occhio anche alle scadenze 2023. Il francese è tra coloro che sono sospesi, il filo è un altro anno di contratto e il mercato è ancora tutto da capire, valutare. Insomma: deve entrare nel vivo. Se non ci fossero dubbi, da una parte e dall'altra, in una situazione normale si parlerebbe di rinnovo, anche al ribasso - vedi De Ligt. Per Rabiot? Non è una situazione "normale". MERCATO E POSSIBILITA' - La situazione è questa: entrambe le parti ascoltano offerte. Cercano di tastare altre strade, anche per definire un futuro più solido. Lo fa la Juventus, che Adrien lo terrebbe anche volentieri, ma allo stesso modo vorrebbe togliersi dalle spalle quell'ingaggio così pesante; lo fa il giocatore, stuzzicato dall'idea di rilanciarsi altrove, e magari sfruttare (tutto sommato) una discreta stagione per strappare un ingaggio importante. La valutazione resta sui 20 milioni, anche se i bianconeri - che l'hanno acquistato a parametro zero - potrebbero accontentarsi anche di poco meno. Sul giocatore c'è il Manchester United di Ten Hag, impegnato inoltre sul fronte De Jong. E occhio al Psg e ai movimenti di mamma Veronique, che cerca di ricucire e che vorrebbe riportare il giocatore nella squadra dov'è cresciuto.