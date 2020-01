Secondo quanto riporta il Mirror, la Juventus sta pensando di giocare il jolly Rabiot per convincere il Manchester United a liberare Paul Pogba. Uno scambio tutto francese, che la Juventus sfrutterebbe per far abbassare il prezzo di Pogba ai Red Devils. Una notizia che non piacerà all'Arsenal, che già per gennaio sta pensando di azzardare una mossa per portare Rabiot a Londra.