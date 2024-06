Rabiot-Juve, parole d'addio? Tentazione Real Madrid

Rabiot al Real Madrid, l'indiscrezione

Neanche l'inizio dell'Europeo è servito ad(fra 10 giorni scade il contratto) e le parole rilasciate ieri dal centrocampista aumentano i dubbi sul lieto fine. D'altronde, in una situazione del genere, ogni frase viene attentamente analizzata per capire se contiene qualche indizio sul futuro. " Lui ha la sua carriera da proseguire, io la mia, quindi vedremo" , ha dichiarato in conferenza stampa il giocatore alla domanda sull'arrivo di. Prima però aveva fatto i complimenti al tecnico definendo "giusta" la scelta del club di puntare sull'italo-brasiliano.Come sappiamo,La proposta del club bianconero è un triennale a 7,5 milioni di euro. Un'offerta molto importante che la Juve ha potuto fare grazie anche al decreto crescita, che come spiegato nei giorni scorsi, sarebbe valido anche se Rabiot ponesse la firma sul contratto a luglio, ovvero dopo la scadenza dell'attuale contratto. In ogni caso, l'ex Psg non ha detto addio alla Juve, ma è sembrato piuttosto freddo. E, stando agli ultimi spifferi, non ci sarebbe soltanto la Premier tra i pensieri di Adrien.riferisce la Gazzetta dello Sport. Il club spagnolo è sempre di più una colonia francese: la stella Mbappé, pure lui a parametro zero, si aggiungerà ai vari Camavinga, Mendy e Tchouameni. Al Bernabeu, si legge, pensano a Rabiot per sostituire Toni Kroos, che dopo l'Europeo saluterà il calcio.