Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport commentando il prossimo esordio in Serie A, contro il Parma: "Non vedo l'ora di debuttare in questa nuova avventura. Abbiamo fatto un buon pre-campionato, abbiamo avuto tanto tempo per preparare la stagione. Saranno tutte partite difficili, anche a Parma, ma siamo fiduciosi. La Juve pronta a tutto, ogni partita sarà combattuta, dovremo essere concentrati. Ora siamo attenti e focalizzati sulla partita di Parma".