Rabiot, parla Walter Sabatini: 'Colpa di sua madre, Massara si vergognava di tradurre i miei insulti'

Le parole di Walter Sabatini su Rabiot

, storico ds del calcio italiano, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, facendo un accenno anche all'esonero die definendo un rimpianto per la sua carriera il mancato acquisto, in passato, dell'ex Juventus "Il giocatore che avrei voluto avere con me? L’unico vero grande rammarico è Rabiot, tutta colpa di sua madre, Veronique", le parole di Sabatini. "L’anno prima il Psg mi aveva dato più di 30 milioni di euro per Marquinhos, non potevo portarlo via a zero. Quando lei lo ha saputo è impazzita. Odiava il PSG, ma forse voleva pure i soldi dell’indennizzo, oltre ai 3 milioni di commissione. Ricordo Massara che traduceva, ma si vergognava di riversarle tutti gli insulti che le dicevo".



Le parole di Walter Sabatini su Thiago Motta

"A Bologna aveva giocatori asserviti al progetto, in un contesto familiare. Appena ha avuto una voce fuori dal coro, è saltato tutto. Un allenatore non deve essere simpatico ai giocatori ma deve saperci comunicare. E non solo con gli ordini".