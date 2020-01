Rabiot è felice alla Juve, parola di mamma (e agente) del calciatore. L'ormai celebre Veronique ha parlato a L'Equipe d'Estrelle dei primi mesi in bianconero del figlio: "Ora gioca di più, fare il calciatore è la cosa che più ama al mondo. E' felice, sta imparando l'Italia. Torino è una bella città". ​



NAZIONALE - "Non ho avuto contatti con Le Graët (presidente Federcalcio francese, ndr). Non ho chiesto nulla, non abbiamo mai parlato. I giornali dicono che ho avuto contatti con lui, ma non è vero, e lui è un bugiardo. Chi non vorrebbe giocare per la Nazionale? Non si è mai rifiutato di essere una riserva, aveva solo chiesto di non essere a disposizione per l'antidoping: è diverso".