Alain Casanova, ex allenatore di Adrien Rabiot, ha parlato ai microfoni de L'Equipe: "Adrien ha una personalità straordinaria. Conoscevamo il suo potenziale, ora è un giocatore maturo e con fiducia. L’ho trovato mostruoso a livello atletico, più forte in termini di potenza. Più sei preciso, più stai meglio fisicamente. È costante nella partita. È stato capace di andare oltre le critiche. Sa adattarsi anche a sinistra. Qualcuno di così intelligente e tecnicamente affidabile si sa sempre adattare. In posizione difensiva è stato grandioso, come era Matuidi". Per il momento, però, Rabiot non può fornire alla causa della Francia a causa dell'infortunio muscolare rimediato nel ritiro con la nazionale transalpina: anche oggi si è allenato a parte mentre i compagni facevano la rifinitura della vigilia della partita contro la Svezia di Kulusevski.