Adrien Rabiot non è stato tra i migliori in campo nel match di ieri sera contro il Brescia ma di certo sarà soddisfatto per la sua prima partita ufficiale da titolare con la maglia della Juventus. Dopo il triplice fischio il francese ha condiviso un messaggio sui social. Poche parole, scritte in italiano: "Combattività, qualità e grande spirito di squadra". Rabiot si sta ambientando in questa Juve piena di campioni e centrocampisti. Lui vuol ritagliarsi il suo spazio.