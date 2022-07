Completati gli acquisti di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer, adesso l'obiettivo principale dellaè solo uno: sfoltire la rosa. Se poi si fa largo la possibilità di cedere un giocatore, magari particolarmente pesante sul monte ingaggi, a una squadra dalla quale può partire in direzione di Torino un importante rinforzo, ancora meglio. Secondo Tuttosport, c'è un potenzialeda tenere d'occhio con attenzione in casa bianconera, sull'asse Italia-Francia: è quello che riguarda Adriene Leandro, con quest'ultimo che al momento rappresenta il principale oggetto del desiderio della Vecchia Signora per aggiungere un importante tassello a centrocampo, e nello specifico in regia.L'incastro non è dei più semplici, ma nemmeno impossibile. Come spiega il quotidiano, infatti, Rabiot potrebbe ancora restare alla Juve, ma intanto si sta guardando intorno per capire se ci siano i margini per un trasferimento all'estero, e possibilmente in un club che giocherà la prossima Champions League (motivo per il quale è stata scartata l'ipotesi). Mamma, da parte sua, sta operando sotto traccia da tempo proprio per un ritorno al, lì dove milita attualmente l'argentino tanto amico di Angel Di Maria, quel Paredes sempre in cima alla lista dei desideri. Con Aaroncon le valigie pronte, ma ancora in cerca di una sistemazione, ecco quindi che potrebbe essere proprio Rabiot a liberare lo spazio necessario a centrocampo per consentire alla Juve di affondare il colpo di mercato tanto ambito. Con il francese rimasto alla Continassa, la situazione è tutta da seguire...