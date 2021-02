La Juventus è alle prese con numerose defezioni. Soprattutto a centrocampo, dove ultimamente Pirlo aveva trovato la quadra schierando il trio McKennie-Arthur-Bentancur. I primi due sono malconci, soprattutto il brasiliano, con l’americano che sta recuperando per la sfida contro il Porto, al fine di essere schierato al fianco dell’uruguaiano e di Rabiot. Il problema si ripresenterà anche per la sfida di lunedì prossimo contro il Crotone, quando il francese sarà indisponibile per squalifica: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere piede un ipotesi affascinante, ovvero Nicolò Fagioli al fianco di Bentancur, classe 2001 titolare in Coppa Italia contro la Spal.