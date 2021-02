Il mercato di gennaio non ha cambiato il futuro di Adrien Rabiot alla Juventus. Il centrocampista francese è uno degli osservati speciali da parte di Andrea Pirlo e dei dirigenti bianconeri, che stanno valutando se cederlo a fine stagione. In Premier League ci sono club che lo stanno seguendo con interesse, ed essendo arrivato a parametro zero dal Psg, in caso di cessione la Juventus registrerebbe una plusvalenza importante da mettere a bilancio.