Alla TV francese,ha parlato della sfida della Francia contro l'Ucraina."Non possiamo essere soddisfatti di questo risultato. L’obiettivo era vincere, soprattutto dopo la Bosnia (1-1). L’Ucraina rimane un’ottima squadra nel girone. Non è catastrofico. Dobbiamo vincere contro la Finlandia (martedì, a Lione, ndr), non possiamo ritenerci soddisfatti"."Dobbiamo fare di più, dobbiamo creare di più, segnare di più. Dopo abbiamo un muro molto compatto che si è difeso molto bene. Erano solidi, era difficile trovare spazi. Non è una scusa, ma è pur sempre una partita di calcio, è stata complicata. Abbiamo avuto le occasioni ma purtroppo non siamo riusciti a segnare".