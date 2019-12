Rabiot non si è integrato: ecco quanto racconta Le10Sports in Francia. Il centrocampista della Juventus ha avuto più di qualche problema - anche fisico - nellla sua prima parte di stagione banconera. "A tal punto che una partenza già in questo inverno", continua il portale francese.



LA NOTIZIA - Secondo quanto raccolto da Foot Mercato, ci sono infatti due allenatori che vogliono rinnovare il proprio centrocampo. E il primo nome sembrerebbe proprio quello di Rabiot. Il primo? Mikel Arteta, da poco giunto sulla panchina dell'Arsenal; il secondo è Carlo Ancelotti, fresco tecnico dell'Everton e vecchia conoscenza di Adrien e... Veronique. Sì, pure la mamma-agente si sta muovendo. E Carlo saprebbe come prenderla, per i francesi.