Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot è intervenuto a Sky Sport, commentando la brutta sconfitta in casa del Lione mercoledì sera nell'andata degli ottavi di Champions League: "Non sono stato sorpreso, il Lione è una squadra che conoscevo - ha detto il francese - Quando ci sono grandi appuntamenti fanno sempre bene. E' difficile giocare in questo stadio, c'è sempre un'atmosfera caldissima. Non tutto è da buttare, ci rimangono 90 minuti, possiamo migliorare: giocare a due tocchi, cercare profondità degli attaccanti. Dobbiamo fare meglio molte cose".