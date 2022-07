È l'ultima estate in cui lapuò ricavare qualcosa dalla cessione di Adrien. Il contratto del centrocampista è in scadenza nelcon la Vecchia Signora e di certo Madama non disprezzerebbe la possibilità di ricavarci una plusvalenza avendo preso il centrocampista francese a zero dopo la scadenza di contratto con il. Di certo i club interessati ad Adrien non mancano, all'estero. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.L'agente del centrocampista è la mammache punta in primis alla pace con il Paris Saint Germain con cui ha sempre avuto un rapporto burrascoso. Attenzione però anche alla Premier League conche osservano interessate l'evoluzione della situazione. Rabiot è sul mercato e l'interesse non manca.