Adriencontinua a lavorare alla Continassa, dopo non essere partito per la tournée negli Stati Uniti. "Motivi personali" che, però, non fanno tacere le voci di mercato. In questo senso, a raccontare le ultime è il Corriere dello Sport: " Incerto è pure il futuro di Rabiot, altro assente della tournée in Usa. Si è fatto avanti il Lione ma l’idea non stuzzica il giocatore, che vuole il palcoscenico della Champions che l’OL non può garantire quest’anno. Il sogno, cui lavora mamma Veronique, sarebbe il clamoroso ritorno al Psg".