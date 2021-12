La Juventus ha bisogno di vendere qualche giocatore per fare spazio in rosa e nel budget per poterne acquistare altri. Uno dei nomi papabili per la cessione è quello di Adrien Rabiot, che nei due anni in bianconero non ha mai convinto del tutto. Come svela Calciomercato.com, sul centrocampista francese c'è stato l'interesse del Newcastle, appena acquisito da ricchissimi proprietari arabi ma in piena zona retrocessione. Il contratto del 26enne Adrien con la Juve scade nel 2023.