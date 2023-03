Continua il momento d'oro di Rabiot, che ha superato anche il suo record di reti stagionali grazie alla doppietta messa a segno contro la Sampdoria. Doppietta che gli ha consentito anche di entrare nel Team of The Week del celebere videogioco FIFA. A tributarlo ci ha pensato la Juve attraverso i canali social, dove ha pubblicato il seguente messaggio: '#TOTW RRRRABIOOOTT. La doppietta nel weekend vale al nostro Adrien l’@EASPORTSFIFA Team of the Week!'.