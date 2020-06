4







di Cristiano Corbo

Oh, proprio ci mancava: un altro caso Rabiot. Ritardi, bizze, mega villa in Costiera, quarantene saltate. Quindi, un selfie. Cosa? Sì, un selfie. Una foto, autoscatto, vedete voi come chiamarlo e incriminarlo: nulla d'illegale, semmai fuori da ogni grazia di protocollo perché fatto a distanza ravvicinata con un tifoso, in modo da violare le ultime disposizioni del club.



MULTA - La Juve farà valere - probabilmente con una multa - la propria chiarezza: nelle nuove disposizioni ai calciatori, foto e autografi erano stati espressamente vietati. Adrien si sarà fatto prendere dall'entusiasmo, a sbagliare è chi gliene sta facendo una colpa: gli obblighi saranno anche obblighi, ma davanti a uno sguardo di bambino si risponde sempre d'istinto. Maschere o mascherine mai serviranno a nascondersi. Eppure, di questi tempi assurdi il 'gesto' del francese è stato semplicemente troppo. Troppo ravvicinato, troppo rischioso, troppo vivo per appartenere a giorni di fasi e sole. E di attesa: non di uscire, ma del ritorno del campionato. Da un giorno all'altro, simbolo del motore con cui la macchina Italia sta provando a ripartire. Per mesi, oggetto di discussioni feroci e di ostracismi ingiustificati da parte dello stesso Governo. Vecchie storie di carri e di ultimi biglietti per salirvi.



A ROMA - Cifre ed eventuale reprimenda resteranno comunque all'interno delle mura della Continassa, dove Adrien è tornato ad allenarsi, tra l'altro già in discreta forma. Sui giorni di parole e accuse dovrà invece imparare a smontare l'ego, a lasciarle scorrere come un fiume che sfocia nel mare delle banalità. Servirà soprattutto l'aiuto dei compagni, in questo senso. Loro, i primi ancora oggi a credere in lui. Magari, ecco, a mostrargli pure le foto, gli esempi, le assurdità e le stravaganze di questi giorni così italiani. A Milano, i cialtroni ufficiali vestiti d'arancione; a Roma, i cialtroni velati coi loro 'vaffa' al Governo e le mascherine abbassate. Rabiot capirà che una multa per una foto, per aver realizzato il sogno di un bambino, sarà come una medaglia al petto.