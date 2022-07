In attesa di novità sul fronte Arthur-Valencia, la Juve ha altre cessioni da programmare. E in questo senso, ieri, sono stati segnalati contatti fra Adriene il Monaco. Il francese per la Juve non è sul mercato, ma può partire se arrivasse un'offerta. Il Monaco lo ha contattato, ma per lui la Champions è fondamentale: come scrive la Gazzetta, il suo entourage e il club hanno deciso di aggiornarsi dopo i preliminari di Champions del club del Principato, che dovrà superare prima l’ostacolo Psv e poi i playoff.