Rinnovo o non rinnovo? Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato a Repubblica del suo futuro: “Sono contento per me e anche per aver aiutato Olivier a eguagliare il record di goal di Thierry Henry. Cominciare con un goal e un assist è come un sogno”.“Non lo so ancora e non è il momento di parlarne. Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale”.