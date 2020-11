La Francia ha iniziato il weekend di Halloween con il lockdown disposto dal presidente Macron, ma ha "risparmiato" le scuole, che restano aperte. Oggi è lunedì e bambini e ragazzi tornano nelle aule. A tal proposito Adrien Rabiot ha voluto esprimere via Instagram un messaggio. Pubblicando una foto che accosta una scuola elementare a un'esultanza di gruppo della nazionale francese, Rabiot ha scritto: "La scuola pubblica è come una squadra di calcio. I professori sono come i nostri allenatori. Per imparare e vincere dobbiamo sempre giocare insieme. Ascoltare, condividere, aiutarsi a vicenda... A scuola come in campo, STIAMO UNITI"