“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Dopo un anno a Torino, la mentalità Juventus ha pervaso Adrien Rabiot, che attraverso un post su Instagram ha festeggiato la vittoria del nono scudetto consecutivo. Ultime partite sorprendenti del centrocampista francese, che da quel coast to coast contro il Milan è sbocciato mostrando le qualità che osannavano al Paris Saint-Germain: strapotere fisico e tecnica sgroppando palla al piede. Come un cavallo pazzo, come lo chiamavano in Francia. Dopo una prima parte abbondante di stagione in cui erano maturati più punti interrogativi che certezze, adesso Rabiot sta giocando un altro campionato.