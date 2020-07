Questo punto avvicina senza dubbio la Juventus al nono scudetto consecutivo, nonostante in questo calcio post Covid servano tante precauzioni. L'instabilità è totale, le certezze sono poche. Una di queste è l'Atalanta, che fisicamente regge più di tutti, domina e gioca meglio. La Juve soffre per tutto il primo tempo, reagisce bene nella ripresa, salvo poi farsi rischiacciare dopo il gol del momentaneo 1-1. Alla fine sarà 2-2, con due rigori di Ronaldo, giusti, e poche emozioni bianconere. L'Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più, ma i gol di Zapata e Malinovskyi non sono bastati. Un pari fa sorridere, la prestazione no. E infatti i voti...



