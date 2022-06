Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Continassa già nella sessione estiva di calciomercato. Ad un anno dalla scadenza del contratto, di rinnovo non si parla e la Juventus non vuole perderlo a parametro zero. In questo contesto, le mosse di mamma Veronique, riportate dal Corriere dello Sport: "da tempo ormai è in atto un processo di riappacificazione tra Veronique Rabiot e il Psg, anche in questa fase di ristrutturazione dell'area tecnica. Al club parigino servono francesi, tanto meglio se cresciuti nel vivaio. Se gli antichi dissapori dovessero effettivamente essere messi alle spalle, ecco che la pista Psg potrebbe davvero tornare a scaldarsi pure rapidamente".