Come racconta Tuttosport, non è ancora certo se Pogba potrà vivere la sua seconda vita juventina in tandem con il connazionale Adrien Rabiot. A Old Trafford, dopo aver perso sia Pogba sia Matic (passato alla Roma del suo mentore Mourinho), pensano anche a Rabiot per la nuova mediana. Il Manchester United, seppur fuori dalla Champions League, possiede gli argomenti giusti per poter convincere l’ex Psg. L’ok di Rabiot e della mamma-agente Veronique, però, non è scontato. Un po’ perché a novembre c’è il Mondiale in Qatar e un po’ perché un trasferimento fra dodici mesi - e soprattutto da svincolato - potrebbe essere più semplice e vantaggioso.