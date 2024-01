Ci sono partite e momenti che richiedono uno step di personalità che non tutti i giocatori sono in grado di riconoscere. È ancora più piccolo il numero di giocatori che, dopo aver “sentito” questa cosa, riescono a determinare. Riescono a risolvere. Nella stagione presentesta evolvendo proprio in questo senso. La mole tentennate dei primi anni in bianconero è ora diventata il razzo più potente del centrocampo di Allegri.Molto più che un pilastro. Rabiot alza il muro, si sgancia in sovrapposizione, Rabiot sale a colpire di testa, Rabiot fa la torre. È Rabiot che decide quando la Juve non ci sta proprio a pareggiare una partita, quando deve vincerla a tutti i costi.