La Juve e Adriensi sono dati fiducia a vicenda, un contratto di un anno e poi un futuro da scrivere, rivedendosi. Ma se è vero che il club bianconero vorrebbe trattenere il centrocampista francese anche per il futuro, è altrettanto vero che per ora non è arrivato il momento di affrontare i discorsi per il nuovo rinnovo. Le parti si aggiorneranno nell'anno nuovo, quando le idee saranno più chiare per tutti. Lo sottolinea calciomercato.com.