Come racconta Gazzetta, Rabiot resta sul mercato anche se con Allegri ha trovato continuità (45 partite giocate). Per il quotidiano, il tecnico lo terrebbe ma ai bianconeri non dispiacerebbe fare plusvalenza, anche perché il mediano francese non vuole rinnovare per spalmare l’ingaggio (7 milioni netti all’anno più bonus). La Juventus lo valuta intorno ai 20 milioni (ma può partire anche per meno, essendo arrivato a zero) e aspetta che mamma Veronique, agente del ragazzo, si presenti con delle offerte. Si è già fatto avanti il Newcastle, ma Rabiot ha declinato perché vuole giocare la Champions, tra i club interessati ci sono anche lo United e il Chelsea.