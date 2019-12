Adrien Rabiot finisce nel mirino del Lione. Secondo quanto riferito da Telefoot il centrocampista francese piace al club della Ligue 1, che lo vorrebbe prelevare dai bianconeri in prestito. L'idea della Juve, però, è quella di cedere il giocatore solo a fronte di un'importante offerta economica, di sicuro non a titolo temporaneo dopo l'investimento fatto per portarlo a Torino.