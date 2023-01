Adrienha conquistato lentamente i tifosi della. A suon di giocate, prestazioni di livello e attaccamento alla maglia. Nonostante fosse arrivato a Torino tra le critiche e le prime stagioni decisamente al dì sotto delle aspettative il francese ha saputo attendere e con lui ha avutoMassimilianoche nella sua crescita ha sempre investito. Proprio così e ora ne raccoglie i frutti: Rabiot è insostituibile in mezzo al campo della Juventus, un trascinatore, con giocate di qualità e livello. I tifosi continuano ad osannarlo, ma non devono dimenticarsi che il suo contratto è in scadenza al termine della stagione.In estate il giocatore ha rifiutato all'ultimo il, quando ormai il colpo sembrava chiuso Adrien ha scelto la sua Vecchia Signora ancora una volta. Il suo contratto però resta in scadenza in estate, con la Juve che difficilmente potrà accontentare le sue richieste economiche e dovrà fare i conti con lase vorrà trattenerlo. Un'impresa difficile, ma non impossibile. Per ora però Allegri si coccola Rabiot, frutto della sua pazienza e perseveranza nello schierarlo titolare, nonostante le critiche, nonostante tutto.