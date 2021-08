Adrien Rabiot continua a recuperare dall'infortunio muscolare alla coscia sinistra. Come vi abbiamo anticipato la scorsa settimana, il centrocampista francese sarà sicuramente assente alla prima di campionato contro l'Udinese e può tornare convocabile da mister Allegri per la seconda giornata, debutto all'Allianz Stadium in campionato contro l'Empoli. Ma quella dovrebbe essere un'occasione per rimettere minuti nelle gambe magari nel finale di gara.