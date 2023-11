Le parole di Veroniquea SportWeek:"No. Quando sono a Torino è normale che viva in casa con lui e i suoi due fratelli. Siamo una famiglia unita, la casa è grande, ben distribuita e ciascuno ha il suo spazio. Chi pensa che Adrien sia un ragazzino succube della madre non ha capito nulla. Ha sempre avuto idee chiare e forte personalità: chiedete ai suoi compagni di squadra. In ogni caso non avrei mai delegato l’educazione di mio figlio a sconosciuti di un Centro di formazione. Ho sempre avuto un’idea molto chiara di come crescere i miei figli, dei valori da trasmettere, dell’importanza degli studi. Ad esempio, durante i ritiri con le giovanili della nazionale imposi ad Adrien un insegnante di ripetizione della Federazione: non gli piaceva, ma non c’era alternativa".