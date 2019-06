Veronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, ha negato una sua possibile permanenza al Paris Saint-Germain ai microfoni di RTL: "Voglio fare una smentita. Leggo che Adrien non si è presentato a un appuntamento con Leonardo (direttore sportivo del PSG ndr) o che abbia rifiutato un'offerta per il rinnovo. E' tutto falso, non c'è stata alcuna discussione tra me e Leonardo. L'ho sentito soltanto una volta al telefono da quando è tornato e ci siamo salutati. Non c'era un'offerta prima e non ce ne saranno". Sul probabile passaggio alla Juventus, poi, ha aggiunto: "​Lo sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta"