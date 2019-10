Ai margini, ma non esattamente fuori dalle rotazioni. Solo pochi minuti per Adrien Rabiot in quest'inizio di stagione particolare, e tanti forse sono bastati a far scattare una molla che porta direttamente al mercato. La madre-agente Veronique, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, non avrebbe intenzione di restare a guardare: anzi, avrebbe già iniziato a flirtare con le squadre che tanto si sono interessate a suo figlio. Una su tutte? Il Barcellona, che certamente non ha preso bene l'affondo (poi vincente) della Juventus su De Ligt. I catalani sarebbero pronti a riallacciare i rapporti con Adrien e il suo entourage: e la Juve, appena sposata, resta a guardare.