Roberto, sul Corriere dello Sport, ha parlato così di: "Adrien Rabiot, che oggi conclude la sua prima parte di stagione con la Juventus per avviarsi al Mondiale con la Francia, forse non conosce “Viva la Mamma” di Edoardo Bennato, o forse sì. Comunque dovrebbe imparare la canzone per ringraziare sua madre, la temibile manager Veronique Rabiot che con la decisione di bloccare il trasferimento al Manchester United ha cambiato il futuro di suo figlio permettendogli di ritrovarsi, contro ogni previsione, arruolato da Didier Deschamps per la spedizione dei Bleus. Però anche la Juventus, a questo punto, dovrebbe rileggere quello che è accaduto: mentre i principali acquisti di questo anno solare, mentre i rinforzi tanto attesi oziavano, più o meno volontariamente, nelle retrovie, Rabiot è tornato utile alla causa bianconera. Eccome".