Lasta cercando di trattenere, indipendentemente dalla permanenza di Allegri alla fine della stagione. Anche se ci fosse l'arrivo di, come suggeriscono i rumors, il francese avrebbe un punto di riferimento a lui caro, già dai tempi del. Tuttavia, la Juventus avrebbe bisogno di un grosso investimento per sostituire un giocatore come, quindi, per quanto possibile, Giuntoli cercherà di mantenere il giocatore attuale. Tuttavia, sarà necessario negoziare con la madre-agente Veronique, che valuterà insieme ad Adrien tutte le opzioni disponibili.