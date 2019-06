Vacanze che continuano, che infiammano il futuro di Rabiot. Accecato dal sole di Porto Ercole, ma anche dalle tante richieste arrivategli in questi giorni. Tra queste, anche quella della Juve, per Sportitalia addirittura in pole position. Rabiot, dunque, sembra essere un nome caldo: il giocatore si sta per liberare dal Paris Saint-Germain, lo farà a parametro zero. Il club ha formalizzato una prima offerta: quattro anni più opzione per il quinto. Il mediano ci sta pensando, vuole trasferirsi a Torino e presto potrebbe aprirsi qualche canale. Le vacanze sono il presente, la Vecchia Signora - chissà - può essere il futuro. Tutto da scoprire.