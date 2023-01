Come racconta il Corriere dello Sport, lanon vuole perderee per questo ha deciso di proseguire il pressing per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Le grandi manovre sono iniziate e proseguiranno nelle prossime settimane senza sosta perchè il francese ha davvero stupito tutti, mantenendo una costanza di rendimento mai avuta nella sua esperienza in bianconero, giunta ormai alla quarta stagione, tanto da diventare un fattore decisivo del rilancio della squadra di Allegri. Max ci ha visto giusto e ora si gode i frutti di tanto insistere.