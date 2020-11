5









Ai microfoni di Telefoot, Adrien Rabiot ha parlato della Juve e del momento in nazionale.



LA FRANCIA - "Sono rimasto sorpreso, onestamente. Non mi aspettavo di essere richiamato così presto. Anche il tecnico mi ha detto che avrebbe voluto convocarmi prima. Abbiamo avuto una bella discussione, ci siamo liberati. Non rinuncerò a questo posto per il Mondiale: non voglio lasciare questo gruppo".



LA JUVE - "Il fatto di aver firmato per la Juve e di aver cambiato ambiente mi ha fatto crescere. Mi sento più forte, più completo".



IL CONTESTO - "Per tante persone non è facile in questi momento. Vorremmo avere gli stadi pieni, ma non è possibile. Se possiamo dare un po' di gioia alle persone, tanto meglio".