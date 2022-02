Il gol subito da Parejo contro il Villarreal ha ulteriormente acceso i riflettori sulle cattive prestazioni di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese - protagonista dell'errore decisivo e poco dopo vicino all'espulsione per un brutto fallo su Chukwueze - nelle ultime ore è stato pesantemente criticato. Giunto alla terza stagione alla Juventus, Rabiot non ha mai pienamente convinto, alternando qualche buona giocata a troppe prestazioni negative. I suoi estimatori rispetto a quando giocava nel Psg sono diminuiti. E Rabiot si porta dietro un ingaggio davvero pesante che spaventa ogni pretendente. Era stato così anche per l'Everton, allora guidato da Ancelotti, che lo aveva fatto esordire al Psg e che l'avrebbe volentieri ripreso con sé in Inghilterra. Ma proprio per l'ingaggio non se ne fece nulla. E in estate? Quali sono gli scenari?



GLI SCENARI - La Juventus non ha messo Rabiot sul mercato. Ciò non toglie, però, che qualora dovesse arrivare un'offerta adeguata, il francese potrebbe lasciare Torino. Per adeguata si intende sui 10-15 milioni di euro, considerando la sua scadenza del contratto nel 2023. Ci sarà da capire anche la volontà del giocatore, che a gennaio non ha preso minimamente in considerazione l'ipotesi Newcastle. Insomma, si attendono sviluppi: nonostante i numeri dicano che Rabiot sia un titolare della Juventus, il suo futuro resta in bilico.