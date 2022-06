Come racconta il Corriere dello Sport, Adrien Rabiot è in cerca di futuro. Se sarà ancora a tinte bianconere o con diversi colori, lo si scoprirà presto. La Juve infatti è arrivata ad un bivio: rinnovo del contratto o cessione? La risposta ancora non c’è ma, ad un anno dalla scadenza dell’attuale intesa prevista nel 2023, non ci sono alternative a queste due strade. Il club bianconero, non è certo un mistero, considera il francese tra i sacrificabili, nel caso arrivasse un’offerta allettante, leggasi sostanziosa, che consentisse di fare cassa.