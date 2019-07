di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Adrien Rabiot, nuovo calciatore della Juventus, parla in conferenza stampa: "Ci sono stati molti contatti ma era un altro periodo della mia vita, un'altra situazione per me. Oggi era arrivato il momento giusto per me".



BUFFON - "Nella stagione passata ho parlato molto con Gigi, mi ha dato tanti consigli e mi ha parlato molto della Juve. Conosce benissimo la squadra e il club, era la persona migliore con cui parlarne. Gigi è una persona con cui ho passato molti momenti, ho avuto molti scambi".



SERIE A - "La mia determinazione è sempre la stessa, lavorerò duro per aiutare il club e andare avanti insieme".



SARRI - "Non ho ancora parlato con Sarri ma le persone che ho incontrato mi hanno fatto tutte un'ottima impressione. Penso che la sua figura corrisponda alla squadra. Sono a sua disposizione, per me il club ha preso una buonissima decisione. Andremo d'accordo".



RUOLO - "La mia posizione preferita è quella di centrocampista sinistro, io ho sempre giocato a tre ma posso giocare anche a due, ci ho giocato spesso anche la scorsa posizione. Mi adatto alle esigenze della squadra. Se siamo in tre preferisco stare a sinistra. Numero maglia? Sarà il 25"'.



ULTIMA STAGIONE - "Devo dire che gli ultimi sei mesi sono stati complicati, sia sul piano sportivo che privato. Sul piano sportivo, purtroppo sono cose che succedono, ero in qualche modo preparato, ma oggi quel capitolo è chiuso e inizio una nuova avventura, mi voglio lasciare tutto alle spalle. Ovviamente avrei preferito che la fase precedente si potesse chiudere in modo migliore, ma non dipendeva solo da me"



LEONARDO - "Ha preso qualche contatto col mio agente, si è presentato, voleva capire come andavano le cose ma non ci sono state offerte o tentativi di trattenermi. Secondo me voleva solo sapere come erano stati gli ultimi mesi".



NAZIONALE - "La mia decisione era di non andare solo nel ritiro pre-Mondiale, ma ovviamente resto a disposizione per il ct"



TRATTATIVA - "Il tutto si è concretizzato poco tempo fa, è stato tutto molto rapido devo dire, ci siamo trovati d'accordo abbastanza in fretta, non abbiamo avuto problemi"



TRADIZIONE -"Per quanto riguarda i grandi giocatori francesi che sono stati qui, è ovvio che la Juve ha una grande storia e spero di poter portare qualcosa di mio"



MATUIDI -"Con lui ci intendiamo alla perfezione. Ci sarà competizione ma questo non cambia nulla nell'affetto che provo per lui ma quando si parla di calcio è diverso".



CHAMPIONS - "E' un club molto prestigioso con grande esperienza a livello europeo. Sicuramente arriva spesso nelle utlime fasi della Champions, per come la vedo io è un gradino sopra al Psg, mi ha ispirato molto".



MAMMA VERONIQUE - "Nelle relazioni sportive è il mio agente, quindi è ovvio che abbia un ruolo imporrtante. Mi aiuta molto nel modo in cui gli agenti aiutano i propri calciatori. Per quanto riguarda le relazioni madre-figlio sono un'altra cosa. Per quanto riguarda il mondo del calcio è ovvio che lei conta molto per me. Mi accompagna e mi sta vicino. E' una relazione importante per me".



BUFFON-JUVE - "Mi ha detto un sacco di cose interessanti, soprattutto che se volevo andare oltre nella mia carriera e fare uno scatto in avanti, il modo migliore per farlo era una stagione o due alla Juve, che ha un valore più alto di altri club. Ci sono molte ragioni per cui ho scelto di venire qui, alcune cose che mi ha detto Gigi mi hanno fatto riflettere".



CHAMPIONS-PSG - "E' stata una stagione complicata la scorsa. Io ho lavorato tanto con il Psg e devo dire che la Champions non arriva dall'oggi al domani, serve esperienza accumulata di stagione in stagione, io sono qui per aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi e la Champions è tra gli obiettivi più importanti. Bisogna vivere la stagione come viene, io voglio portare tutto quello che posso al club. Se vinciamo meglio, voglio concorrere a queste vittorie".



RONALDO - "Ho avuto la possibilità di crescere giocando con fuoriclasse. Mi hanno aiutato ad innalzare il livello del mio gioco. Ronaldo è un grandissimo campione, qui ce ne sono anche altri. Anche questo ha avuto un peso. So che si tratta di un grande club, lo spoagliatoio è molto positivo. Le relazioni sono buone, ci sono grandi professionisti nello spogliatoio".



FUTURO - "Ho visto Ramsey (al J Medical) ma io stavo facendo le visite e lui stava lavorando. Ci siamo incrociati ma non abbiamo parlato molto. Credo ci saranno occasioni di avere scambi in futuro".



Termina la conferenza stampa: "Grazie a tutti" (in italiano ndr)