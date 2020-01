Secondo quanto riportato dallo spagnolo Fichajes.net, la Juventus starebbe pensando a sfruttare Adrien Rabiot come pedina di scambio con il Manchester United per arrivare a Paul Pogba. Il francese piace da tempo a Paratici, che vorrebbe riportarlo in bianconero dopo la cessione ai Red Devils. Pogba, dalla sua, non sta vivendo il momento migliore della sua carriera e pensa che Torino possa rappresentare un trampolino dal quale rilanciarsi. Il sacrificio di Rabiot, in tal senso, servirebbe per avvicinare la dirigenza alla richiesta che fanno da Manchester per un giocatore pagato più di 100 milioni di euro.