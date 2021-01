ha presentato così la sfida con l'Inter: "E' una gara importante, se vinciamo abbiamo la possibilità di avvicinarci all'Inter avendo anche una partita da recuperare col Napoli - ha detto ai microfoni di Sky Sport Sarà un match importante, non decisivo. L'Inter? Per me è una delle squadre più complete, ha giocatori con qualità differenti. Davanti ha attaccanti pesanti, tecnici. Giocatori veloci, che giocano bene a calcio. Sarà un match equilibrato, la differenza la farà la determinazione per portare a casa il risultato".