Le parole di Adrien Rabiot a Dazn, nel post Juve-Inter:



LA PARTITA - "Sono contento della mia prestazione e della squadra, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister, è mancato il gol ma abbiamo giocato molto bene"



COSA E' MANCATO - "Stasera è mancato solo il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore, contro il Villarreal la stessa cosa. Per me una delle nostre migliori partite, anche contro il Villarreal bene fino all'80' e ci è mancato il gol. Oggi abbiamo preso dei pali, c'era forse un rigore, questo può cambiare la partita. Stasera l'arbitro ha deciso la partita. Il fallo su Zakaria è in area, certo! Episodio importante che cambia la partita, purtroppo il calcio è così, abbiamo fatto bene"



OBIETTIVO - "Volevamo vincere, era una partita importante, potevamo passare davanti l'Inter e mettere pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora 7 partite, tanti punti, ma sarà più difficile"



CON ALLEGRI - "Mi ha detto che avevo fatto molto bene, ma volevo finire la partita, mi sentivo bene, volevo aiutare la squadra"