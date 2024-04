I numeri di Rabiot in Cagliari-Juventus



Cosa vuole Rabiot per il rinnovo

, vice capitano e figura guida di questa squadra, si trova a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. Le trattative per il rinnovo sono in stallo, mentre le sue performance in campo sono nettamente inferiori rispetto alla stagione precedente.Contro il Cagliari, tutte le statistiche sono state sfavorevoli:Tuttavia, i numeri non spiegano completamente il passo indietro di Rabiot, che sembra aver perso vigore fisico e temperamento, soprattutto nelle ultime partite. Sembra svogliato, distante dal gioco, spesso tra i peggiori in campo, lontano dall'immagine di Rabiot che si era meritato il rinnovo solo un anno fa grazie alle sue prestazioni straordinarie.Nonostante ciò,, anche se finora senza risultati significativi: i tentativi con l'agente, sua madre Veronique, sono stati infruttuosi.Rabiot vuole delle garanzie sul futuro del progetto della Juventus e non ha fretta di prendere una decisione. Sebbene sia uno dei favoriti di Allegri, la possibile partenza del tecnico potrebbe influenzare la sua scelta, ma anche un possibile successore comeL'attenzione del giocatore è ora focalizzata sul finale di stagione e sull'imminente Europeo, dove vuole giocare un ruolo da protagonista, prima di decidere il prossimo passo della sua carriera.È certo che cercherà un rinnovo contrattuale più lungo di quello offerto l'anno scorso e spingerà per un aumento significativo rispetto ai suoi attuali 7 milioni di euro.Mentre in campo la sua forma sembra calare, fuori dal campo la sua situazione è oggetto di dibattito: i prossimi due mesi saranno cruciali per il futuro di Rabiot.