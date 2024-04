Futuro Rabiot, le parole e il rendimento: cosa succede

La stagione di Rabiot

28 presenze

4 gol

3 assist

6 ammonizioni

7 partite saltate (sei per problemi fisici).

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Il raggiungimento della Champions per guardare finalmente alla prossima stagione. Per prendere una decisione definitiva su Allegri (o comunicarla se già è stata presa). Per concretizzare le prime operazioni di mercato (Felipe Anderson su tutti) ono tantissimi i temi in ballo e le questioni da risolvere. Quella che riguarda il francese, è ovviamente tra le più importanti.Le parole di Rabiot dopo il pareggio con il Torino non sono banali: "La mia volontà? Tornare in Champions con la Juve anche se non sarò qui l'anno prossimo, l'obiettivo personale è il ritorno in Champions e vincere la Coppa Italia, poi vedremo". Non c'era bisogno di queste dichiarazioni per capire come il futuro di Adrien sia in bilico ma sicuramente alimentano i dubbi.Il giocatore visto quest'anno, se pur centrale nella squadra, è un lontano parente del Rabiot della scorsa stagione."Salirà di condizione piano piano", si diceva ad inizio stagione. La realtà però è che così è stato solo in parte, per troppo poco tempo. E sicuramente la prestazione nel derby non ha migliorato la sua stagione, anzi.Alla luce della linea societaria, che farà molto attenzione ai costi, soprattutto quelli relativi ad ingaggi e ammortamenti, ci si chiede allora quanto la dirigenza si "sforzerà" per rinnovargli il contratto. Un'estate fa, il "sacrificio" economico fu fatto. Adesso la Juventus dovrà chiedersi se ne vale di nuovo la pena.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!