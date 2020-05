11









Adrien Rabiot è uno dei due giocatori della Juve ancora all’estero. Non è rientrato l’ex PSG, ancora in Francia nonostante fosse il più vicino degli “esuli”, in quanto stanziato in Costa Azzurra. Il viaggio è breve, non necessita di grandi organizzazioni come i voli transoceanici. Possibile Rabiot faccia ritorno a Torino già oggi, o al massimo all’inizio della prossima settimana. Ma intanto mamma Veronique lavora per far ripartire il figlio in modo definitivo da Torino. La volontà dell’entourage di Rabiot, secondo quanto riferito da calciomercato.com, appare chiara: lasciare la Juve al termine della stagione, bilancio troppo negativo ad oggi per proseguire in bianconero.



DUE PRETENDENTI - Ecco perché da alcune settimane la signora Veronique ha allacciato contatti con alcuni club di Premier, unico mercato tanto ricco da assicurare al figlio l’ingaggio che attualmente percepisce alla Juve (7 milioni netti a stagione). La stessa Juve solo dall’Inghilterra potrebbe ricevere offerte economicamente vantaggiose. Due le squadre al momento interessate. In primis l’Everton, che già ci aveva provato lo scorso gennaio: Rabiot ora si starebbe convincendo della bontà del progetto del club guidato da Carlo Ancelotti, con un’offerta per la Juve da 25-30 milioni di euro (di totale plusvalenza). Poi il Manchester United, che da tempo studia il francese: potrebbe essere coinvolto nell’operazione Pogba, o anche essere preso in una trattativa slegata. Mamma Rabiot al lavoro, la Juve senza troppi rimpianti aspetta l’evolversi degli eventi.