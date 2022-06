Dipendesse da, sarebbe già con la certezza di restare: al momento, se non trova altro dal mercato,è ancora determinante nel suo scacchiere. Eppure il mercato ha logiche differenti, non lontanissime dalle richieste del tecnico, ma comunque si muove su fili diversi. Eccoci allora alla resa dei conti, evidenziata anche dalle potenzialità emerse ieri sera con la Francia - oltre al gol -: che ne sarà di Adrien in maglia bianconera?Scadenza 2023: è una mannaia che pesa in tutte le valutazioni. Fa a brandelli ogni discorso su un futuro insieme, per due motivi su tutti: la Juve non può permettersi di continuare a determinate cifre - 7 milioni garantiti, ma non solo, all'anno - e sul rinnovo a cifre più basse non è che ci sia estrema apertura da parte del giocatore. Dunque, sembra inevitabile separarsi, un gesto di fatto naturale. Ecco perché mamma Veronique sta raccogliendo consensi e aspettative: intanto si è fatto sotto il Manchester United, anche l'Arsenal ha chiesto informazioni, ma è col Psg che si cerca di lavorare. Anche in ottica futura. Rabiot può andare via così com'è venuto al mondo Juve: a zero.E i tifosi? Non si strapperebbero certo i capelli. Anzi: dopo la rete - evidenziata dai canali social bianconeri - Rabiot è parso perfettamente incastrato nella vetrina del mercato. Date un'occhiata ai commenti social...